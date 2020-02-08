Незаконные действия Baku Lüks Tikinti вызвали протест жильцов - ФОТО - ВИДЕО

В Баку группа жильцов протестует против строительства перед домом электрической подстанции.

Как сообщает Report, в связи с этим они адресовали обращение на имя генпрокурора Закира Гаралова, председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анара Гулиева, министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова и главы Исполнительной власти горда Баку Эльдара Азизова.

В своей жалобе проживающие по адресу город Баку, Хатаинский район, улица Натика Алиева 3Е сообщили, что их двухблочный дом состоит из 135 квартир.

Они довели до сведения, что в 2017 году ООО Baku Lüks Tikinti в качестве пилотного проекта снесло 2-этажный дом с 42-мя квартирами, расположенный по адресу Хатаинский район, улица Натика Алиева, дом 10 и на его месте построило 16-этажное здание с двумя подъездами.

По словам жильцов, несмотря на наличие на территории достаточного свободного пространства, в нарушение требований Генплана перед зданиями на расстоянии 5 метров приступили к строительству электрической подстанции, что ставит под угрозу их жизнь и здоровье.

Жильцы дома просят дать поручение соответствующим структурам для предотвращения незаконных действий, приостановить работы, угрожающие здоровью жильцов, привлечь виновных к ответственности.