Названы расходы на образование из госбюджета на следующий год

15:22

Расходы на образование в госбюджете Азербайджана в 2025 году прогнозируются на уровне 4 млрд 946 млн манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте государственного бюджета на 2025 год.

В 2025 году объем финансирования на эти цели превысит показатель 2024 года на 395,7 млн манатов или на 8,7%.

Доля этих расходов в ВВП составит 3,8% (на 0,1 процентных пункта больше по сравнению с 2024 годом), а в структуре расходов государственного бюджета - 12% (на 0,6 процентных пункта больше по сравнению с 2024 годом).

В структуре расходов на образование в 2025 году 2347,6 млн манатов или 47,5% предусмотрено для общего образования, 750,7 млн манатов или 15,2% - на высшее образование и финансирование государственного заказа на высшее образование, 467,4 млн манатов или 9,4% - на дошкольное, 104,9 млн манатов или 2,1% - на среднее специальное, 82,2 млн манатов или 1,7% - на профессиональное, 85,7 млн манатов или 1,7% - на внешкольные образовательные учреждения (спортивные школы и т.д.), 28,3 млн манатов или 0,6% - на дополнительное образование и прикладные исследования, 1 млрд 79,3 млн манатов или 21,8% на расходы, связанные с другими учреждениями и мероприятиями в сфере образования.

По сравнению с 2024 годом расходы на высшее образование и финансирование государственного заказа увеличиваются на 147,8 млн манатов или 24,5%, на дошкольное - на 16,3 млн манатов или 3,6%, на среднее специальное - на 3,5 млн манатов или 3,4%, на профессиональное - на 5,1 млн манатов или 6,6%, на дополнительное образование - на 0,1 млн манатов или 0,5%, на другие учреждения и мероприятия в сфере образования - на 434,2 млн манатов или 52,3%.