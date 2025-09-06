Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Названо число детей, переданных в приемные семьи

    Социальная защита
    • 06 сентября, 2025
    • 10:37
    Названо число детей, переданных в приемные семьи

    Со дня внедрения в Азербайджане новой модели опеки на детьми Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения передало в приемные семьи 53 ребенка (21 мальчик и 32 девочки).

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, из них 27 детей в возрасте до 6 лет, 21 - в возрасте от 7 до 13 лет и 5 - в возрасте от 14 до 18 лет.

    29 из 53 детей в настоящее время проживают в городе Баку, а 24 - в регионах (Агджабеди(1), Билясувар (1), Джалилабад (1), Гянджа (3) Гёйчай (1), Гёйгель (3), Хачмаз (2), Лянкяран (4), Шамахы (1), Шеки (1), Шамкир (4), Загатала (1), Астара (1).

    Широко распространенная в мире модель "опекунская семья" применяется в Азербайджане с 2023 года.

    опекунство приемные семьи социальная защита
    Azərbaycanda himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı açıqlanıb

    Последние новости

    11:26
    Фото

    В Баку грузовик упал с моста на автомобили, двое погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:17
    Фото

    Азербайджанский боксер вышел в 1/8 финала чемпионата мира

    Индивидуальные
    10:53

    В Габале 90-летняя женщина умерла, упав с лестницы

    Происшествия
    10:50
    Фото
    Видео

    ВМС Азербайджана провели боевые учения

    Другие
    10:47

    Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны в Хан-Юнисе

    Другие
    10:37

    Названо число детей, переданных в приемные семьи

    Социальная защита
    10:22
    Фото

    Двое пострадали в столкновении грузовика с пассажирским автобусом на трассе Баку–Губа – ОБНОВЛЕНО

    Другие
    10:15

    В Дашкесане в ходе конфликта два человека получили ножевые ранения, есть задержанные

    Происшествия
    10:13

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $2

    Энергетика
    Лента новостей