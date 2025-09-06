Названо число детей, переданных в приемные семьи

Со дня внедрения в Азербайджане новой модели опеки на детьми Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения передало в приемные семьи 53 ребенка (21 мальчик и 32 девочки).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, из них 27 детей в возрасте до 6 лет, 21 - в возрасте от 7 до 13 лет и 5 - в возрасте от 14 до 18 лет.

29 из 53 детей в настоящее время проживают в городе Баку, а 24 - в регионах (Агджабеди(1), Билясувар (1), Джалилабад (1), Гянджа (3) Гёйчай (1), Гёйгель (3), Хачмаз (2), Лянкяран (4), Шамахы (1), Шеки (1), Шамкир (4), Загатала (1), Астара (1).

Широко распространенная в мире модель "опекунская семья" применяется в Азербайджане с 2023 года.