Названо число детей, переданных в приемные семьи
Социальная защита
- 06 сентября, 2025
- 10:37
Со дня внедрения в Азербайджане новой модели опеки на детьми Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения передало в приемные семьи 53 ребенка (21 мальчик и 32 девочки).
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, из них 27 детей в возрасте до 6 лет, 21 - в возрасте от 7 до 13 лет и 5 - в возрасте от 14 до 18 лет.
29 из 53 детей в настоящее время проживают в городе Баку, а 24 - в регионах (Агджабеди(1), Билясувар (1), Джалилабад (1), Гянджа (3) Гёйчай (1), Гёйгель (3), Хачмаз (2), Лянкяран (4), Шамахы (1), Шеки (1), Шамкир (4), Загатала (1), Астара (1).
Широко распространенная в мире модель "опекунская семья" применяется в Азербайджане с 2023 года.
Последние новости
11:26
Фото
В Баку грузовик упал с моста на автомобили, двое погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
11:17
Фото
Азербайджанский боксер вышел в 1/8 финала чемпионата мираИндивидуальные
10:53
В Габале 90-летняя женщина умерла, упав с лестницыПроисшествия
10:50
Фото
Видео
ВМС Азербайджана провели боевые ученияДругие
10:47
Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны в Хан-ЮнисеДругие
10:37
Названо число детей, переданных в приемные семьиСоциальная защита
10:22
Фото
Двое пострадали в столкновении грузовика с пассажирским автобусом на трассе Баку–Губа – ОБНОВЛЕНОДругие
10:15
В Дашкесане в ходе конфликта два человека получили ножевые ранения, есть задержанныеПроисшествия
10:13