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    Названия цветов, которыми называют новорожденных девочек в Азербайджане - СПИСОК

    Превосходство составляют имена Наргиз, Лала, Ясемен

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ За последние 5 лет новорожденных девочек в Азербайджане часто называли именами, в которых упоминаются названия цветов.

    Как сообщили Report из министерства юстиции, в основном это имена Наргиз и Лала.

    За 2016 год 445 девочек назвали Наргиз. В целом, за последние 5 лет это имя дали 2 591 малышке.

    За пять лет именем Лала назвали 1 782-х девочек (в прошлом году 270), а 300 (в 2016 году – 44) - Ясемен.

    В то же время, за последние 5 лет 425 малышек назвали Чичек, 212 – Банучичек, 185 – Бановша, 86 – Гюльбахар, 75 – Гызылгюль, 46 – Гаранфиль.

    Кроме того, широко распространены такие имена, как Лалезер, Лалезар, Лалаханум, Лаленур, Лалехатун, Лалегюль, Лала Джоя, Наргизхатун, Наргизбану, Наргиззахра, Наргизханум, Наргиза, Бановшаханум, Гюльшахназ, Гюльшах. 

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