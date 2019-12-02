Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в этом году

Названы наиболее популярные имена, которыми чаще всего называли новорожденных в Азербайджане в этом году.

В ответ на запрос Report в Министерстве юстиции сообщили, что в списке перечислены 10 наиболее популярных имен:

"В этом году новорожденных мальчиков в основном называли Юсифом (2 231). Родители новорожденных девочек в основном предпочли имя Захра (2 259). За этот год 2 055 детей назвали Али, 1 767 - Гусейн, 1 424 - Нурай, 1 321 - Фатима, 1 555 - Зейнаб, 1 429 - Айлин, 1 306 - Омар и 1 453 - Марьям".

За последние 5 лет именем Юсиф назвали 14 626 новорожденных, Захрой - 14 070, Али - 11 039, Гусейном - 10 602, Нурай - 9 909 малышей. 8 490 детям дали имя Фатима, 8 437 - Зейнаб, 8 042 - Айлин, 7 927 - Омар, 7 785 - Марьям.

Report представляет список имен, наиболее популярных за последние 5 лет: