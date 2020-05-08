Названы правила пользования бакинским метро в период пандемии

Согласно информации Оперативного штаба при Кабмине, пассажироперевозки по бакинскому метро восстанавливаются с 9 мая 2020 года. Станции метро будут открыты для пассажиров с 06:00 до 24:00.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

До окончания особого карантинного режима, объявленного в стране с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса (COVID-19) и обеспечения безопасности здоровья людей, деятельность Бакметрополитена будет обеспечиваться на основе соответствующих решений, поручений и рекомендаций Оперативного штаба при Кабмине.

Руководствуясь вышесказанным, до сведения пользующихся метро пассажиров доводиться:

1. Согласно "Методичке по профилактике инфекции коронавируса в общественном транспорте", пользоваться метро без медмаски запрещено. Пассажиры обязательно должны носить медицинские маски на территории станций метро и в вагонах и соблюдать социальную дистанцию.

2.В соответствии с решением Кабмина АР от 2 апреля 2020 года под номером 124, а также решению Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана о смягчении ограничений, вход на станцию метро разрешается тем, кто получил разрешение на выход из дома по СМС, зарегистрировался на портале icaze.e-gov.az, а также имеется служебное удостоверение или справку с работы.

3.При входе на станции метро в случае необходимости температура пассажиров будет измеряться соответствующим медицинским оборудованием.

4.Метрополитен будет работать в усиленном режиме, движение поездов будет обеспечено с минимальным перерывом с учетом техническим возможностей.

5.С целью обеспечения социальной дистанции будут использованы аудиовизуальные, статические средства информирования, на сидениях на станциях и поездах будут установлены предупреждающие знаки.

6.С целью соблюдения пассажирами социальной дистанции, входа в метро с соблюдением дисциплины у входов на станции будут установлены направляющие знаки.

7.Будут созданы все условия для продажи медмасок в аптеках на территории станций бакинского метро.