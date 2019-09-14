Названы города с наибольшим количеством браков и разводов в Азербайджане в первом полугодии.

Как сообщили Report в Госкомстате, за первые 6 месяцев года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции зарегистрирован 29 391 брак и 8 257 разводов.

В этом периоде наибольшее число браков было зарегистрировано в Баку (6 910), Сумгайыте (1 040), Гяндже (825) и Агдамском (679), Шамкирском (674) районах. Чаще всего супруги разводились в Баку (2 508), Сумгайыте (370) и Гяндже (358), а также Агдамском (210) и Масаллинском (176) районах.