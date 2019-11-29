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Обнародована дата проведения первого собрания Международной ассоциации ASAN в Баку

Названа дата проведения первого собрания Международной ассоциации в Ба

В Баку состоится первое собрание министров Международной ассоциации ASAN, в которую входят структуры, оказывающие государственные услуги.

Как сообщает Report, собрание состоится к концу декабря этого года.

Для участия в собрании в Азербайджан приглашен государственный секретарь по вопросам государственных реформ и упрощения при премьер-министре Франции.

Отметим, что Международная ассоциация ASAN, в которую входят структуры, оказывающие государственные услуги, была создана в июне этого года по инициативе Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте АР в рамках Форума госуслуг ООН. Документ в связи с этим был подписан представителями Марокко, Азербайджана, Черногории, Индонезии, Афганистана, Турции, Уганды и ОАЭ.

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