Обнародована дата проведения первого собрания Международной ассоциации ASAN в Баку

В Баку состоится первое собрание министров Международной ассоциации ASAN, в которую входят структуры, оказывающие государственные услуги.

Как сообщает Report, собрание состоится к концу декабря этого года.

Для участия в собрании в Азербайджан приглашен государственный секретарь по вопросам государственных реформ и упрощения при премьер-министре Франции.

Отметим, что Международная ассоциация ASAN, в которую входят структуры, оказывающие государственные услуги, была создана в июне этого года по инициативе Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте АР в рамках Форума госуслуг ООН. Документ в связи с этим был подписан представителями Марокко, Азербайджана, Черногории, Индонезии, Афганистана, Турции, Уганды и ОАЭ.