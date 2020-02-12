Названа численность населения Азербайджана

В прошлом году численность населения в стране возросла на 85 651 человек (0,9%) и на 1 января 2020 года составила 10 067 108 человек.

Как сообщили Report в Госкомстате, 52,8% приходится на долю городского, 47,2% - сельского населения, 49,9% составили мужчины, 50,1% - женщины.

На начало текущего года 4,6% населения страны проживали в Нахчыванской Автономной Республике, 22,8% - в Баку, 20,3% - в Аранском, 12,9% - Гянджа-Газахском, 9,4% - Лянкяранском, 30,0% - других экономических районах.

По стране на каждый квадратный километр пришлось 116 человек, в Баку (1 072 человек), Лянкяранском (156 человек), Абшеронском (155 человек) экономических районах эти цифры превысили показатели по стране.