Названа численность населения Азербайджана

Численность населения Азербайджана с начала 2025 года увеличилась на 34 тыс. 812 человек или 0,3% и по состоянию на 1 декабря прошлого года достигла 10 млн 259 тыс. 701 человека.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно статданным, 54,4% населения страны составляют городские жители, 45,6% - сельские.

Мужчины составляют 49,8% граждан страны, а женщины - 50,2%.