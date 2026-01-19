Названа численность населения Азербайджана
Социальная защита
- 19 января, 2026
- 14:25
Численность населения Азербайджана с начала 2025 года увеличилась на 34 тыс. 812 человек или 0,3% и по состоянию на 1 декабря прошлого года достигла 10 млн 259 тыс. 701 человека.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Согласно статданным, 54,4% населения страны составляют городские жители, 45,6% - сельские.
Мужчины составляют 49,8% граждан страны, а женщины - 50,2%.
Последние новости
14:48
В Чехии в результате стрельбы в здании ратуши погибла женщина, есть раненыеДругие страны
14:43
Профицит госбюджета Азербайджана в прошлом году составил около 528 млн манатовФинансы
14:40
Добыча газа в Азербайджане увеличилась на 1% в 2025 годуЭнергетика
14:39
Доходы населения Азербайджана выросли на 8%Финансы
14:34
Добыча нефти на месторождениях Тенгиз приостановлена из-за энергопроблемЭнергетика
14:32
В Азербайджане сократилось количество браков и разводовСоциальная защита
14:28
Стармер: Трамп не планирует военные действия против ГренландииДругие страны
14:27
ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено более 508 гектаров территорииВнутренняя политика
14:25