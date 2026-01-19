Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Названа численность населения Азербайджана

    Численность населения Азербайджана с начала 2025 года увеличилась на 34 тыс. 812 человек или 0,3% и по состоянию на 1 декабря прошлого года достигла 10 млн 259 тыс. 701 человека.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Согласно статданным, 54,4% населения страны составляют городские жители, 45,6% - сельские.

    Мужчины составляют 49,8% граждан страны, а женщины - 50,2%.

