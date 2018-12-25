Назначен новый заведующий аппаратом Минтруда и соцзащиты населения

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Назначен новый заведующий Аппаратом министерства труда и социальной защиты населения.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Согласно приказу, Идаят Абдуллаев назначен заведующим Аппаратом министерства.

И.Абдуллаев родился в 1979 году. С августа 2018 года до нынешнего времени он занимал пост советника министра труда и социальной защиты населения.