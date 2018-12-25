 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Назначен новый заведующий аппаратом Минтруда и соцзащиты населения

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Назначен новый заведующий Аппаратом министерства труда и социальной защиты населения.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев

    Согласно приказу, Идаят Абдуллаев назначен заведующим Аппаратом министерства. 

    И.Абдуллаев родился в 1979 году. С августа 2018 года до нынешнего времени он занимал пост советника министра труда и социальной защиты населения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi