Назначен новый заведующий аппаратом Минтруда и соцзащиты населения

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Назначен новый заведующий Аппаратом министерства труда и социальной защиты населения.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства, соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
Согласно приказу, Идаят Абдуллаев назначен заведующим Аппаратом министерства.
И.Абдуллаев родился в 1979 году. С августа 2018 года до нынешнего времени он занимал пост советника министра труда и социальной защиты населения.
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