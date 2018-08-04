Назначен новый начальник Государственной службы трудовой инспекции

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Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) произошли кадровые изменения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в МТСЗН.

Так, советники министра труда и социальной защиты населения Ялчин Муслимов и Эльман Джафаров освобождены от занимаемых должностей.

Другим приказом министра Сахиля Бабаева, Эльман Джафаров назначен начальником Государственной службы трудовой инспекции.

Отметим, что прежним начальником Государственной службы трудовой инспекции был Фуад Рагим оглу Ализаде. После освобождения от должности он не получил никакого назначения в министерстве.