Государственное управление дорожной полиции Баку обратилось к пешеходам

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ С начала этого года по сегодняшний день 50 процентов погибших в авариях на дорогах являются пешеходами.

Об этом в заявлении Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что за этот период произошло 21 дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешеходов, в результате чего погибли 5 человек, 16 получили травмы: "Это вызывает серьезную обеспокоенность. Поэтому наземные и подземные пешеходные переходы в Баку взяты под контроль. Вокруг пешеходных переходов организована усиленная служба".

В.Асадов добавил, что с начала года по сегодняшний день были задержаны и привлечены к ответственности 11 тыс. пешеходов: "Защита жизни и здоровья пешеходов является важным условием. Работы в этом направлении будут продолжены. Мы еще раз предупреждаем пешеходов, чтобы они были внимательными, не торопились при переходе через дорогу, соблюдали правила светофора".