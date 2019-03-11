Наследникам еще 1200 шехидов в Азербайджане будет выдана единовременная выплата

© Report https://report.az/storage/news/31d35e0d5b3f15df32696b85a877e9c6/20999250-da54-4980-b8d8-3de83a804be0_292.jpg

До праздника Новруз 1928 наследникам 1200 шехидов будет выдана единовременная выплата.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения.

Таким образом, количество получивших выплату наследников составит 7894.

На очередном заседании действующей в министерстве комиссии было принято решение о выдаче наследникам этих шехидов единовременной выплаты (11 тыс. манатов). Их список был передан в соответствующую структуру для осуществления выплаты.

Подписанным главой государства 28 января указом круг охвата единовременных выплат расширился до наследников шехидов, получивших менее 11 тысяч манатов страховой выплаты. Таким образом, число шехидов, наследникам которых планируется выдать единовременные выплаты, достигло 12268. До сих пор принято решение о выдаче единовременной выплаты 7894 наследникам 5491 шехида.