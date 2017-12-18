Население Украины стремительно сокращается

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Численность населения Украины сократилась за последние три квартала более чем на 150 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Вести.Экономика, это следует из дынных Госстата Украины.

С 1993 по 2016 гг. население Украины уменьшилось с 52,2 млн до 42,8 млн человек. В 2016 году население страны сократилось на 176 тыс. человек, отмечает Госстат Украины. Сейчас на 100 умерших приходится 61 родившийся.

Между тем перепись населения последний раз проводили на Украине более 15 лет назад - в 2001 году. Перепись показала, что в стране проживают 48,5 млн человек.

Власти Украины пытаются определить численность населения страны по косвенным показателям: по потреблению хлеба или электроэнергии. Такие показатели свидетельствуют о том, что на Украине проживают 25-30 млн человек. "Каждый день в нашем государстве на 500 украинцев становится меньше", - заявил депутат Верховной рады Украины Андрей Шипко.