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Надбавки за январь будут выплачены вместе с февральской пенсией

Надбавки за январь будут выплачены вместе с февральской пенсией Надбавки за январь будут выплачены вместе с февральской пенсией
Социальная защита
5 февраля 2025 г. 19:21
Надбавки за январь будут выплачены вместе с февральской пенсией

Надбавки за январь будут выплачены вместе с февральской пенсией

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге председатель правления Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишов.

Он отметил, что индексация и повышение пенсий распространяется на всех пенсионеров (в том числе военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и др.).

По словам Мамишова, на повышение пенсий 1,1 млн пенсионеров дополнительно выделено 534 млн манатов в год.

"Согласно распоряжению главы государства, в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен за прошлый год, пенсионные капиталы, зарегистрированные на индивидуальных счетах застрахованных лиц до 1 января 2025 года, также индексируются и повышаются на 2,2%. Это также показывает, что пенсионные капиталы на индивидуальных счетах работающих лиц увеличиваются не только на основе ежемесячных отчислений социального страхования из заработной платы, но и на основе индексации со стороны государства в начале каждого года", - отметил глава ГФСЗ.

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Версия на азербайджанском языке Yanvar ayının pensiyalarına edilmiş artımlar fevralda birgə ödəniləcək

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