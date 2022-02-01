О нас
Report Georgia
Аудио новости

Начата процедура присвоения участникам Отечественной войны звания ”Ветерана войны"

Начата процедура присвоения участникам Отечественной войны звания ”Ветерана войны" Начаты процедуры присвоения участникам Отечественной войны звания ”Ветерана войны" и назначения Президентской стипендии.
Социальная защита
1 февраля 2022 г. 12:13
Начата процедура присвоения участникам Отечественной войны звания ”Ветерана войны

Начаты процедуры присвоения участникам Отечественной войны звания ”Ветерана войны" и назначения Президентской стипендии.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Было отмечено, что в рамках исполнения распоряжения президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года начаты процедуры присвоения участникам Отечественной войны звания “Ветеран войны” и назначения ежемесячной Президентской стипендии.

На основании списка, предварительно согласованного Службой государственной безопасности и Государственной пограничной службой с Кабинетом министров, военнослужащим этих структур, участвовавшим в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, было присвоено звание “Ветеран войны”.

Информация об участниках войны ГПС внесена в подсистему “Зафар” Министерства труда и социальной защиты населения.

С 1 января 2022 года военнослужащим, информация о которых внесена в подсистему, назначена ежемесячная стипендия президента Азербайджанской Республики (80 манатов).

Процесс присвоения звания “Ветеран войны” всем участникам Отечественной войны и назначения ежемесячной Президентской стипендии будет полностью завершен в ближайшие дни.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi iştirakçılarına veteran adının və Prezident təqaüdünün təyinatına başlanılıb

Самое важное

Погибшему в Кяльбаджаре старшему лейтенанту присвоен статус шехида
Погибшему в Кяльбаджаре старшему лейтенанту присвоен статус шехида
1 февраля 2022 г. 11:38
МВД: В Азербайджане за январь зарегистрировано 53 ДТП
МВД: В Азербайджане за январь зарегистрировано 53 ДТП
1 февраля 2022 г. 10:37
Министр обороны Азербайджана совершит визит в Турцию
Министр обороны Азербайджана совершит визит в Турцию
31 января 2022 г. 17:22
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
31 января 2022 г. 13:46
Продолжаются поиски военнослужащего, заблудившегося в Кяльбаджарском направлении
Продолжаются поиски военнослужащего, заблудившегося в Кяльбаджарском направлении
31 января 2022 г. 12:02
Сняты ограничения на поездки в Шушу
Сняты ограничения на поездки в Шушу
31 января 2022 г. 11:51
Сегодня Ильхам Алиев посетил Гянджу
ФотоСегодня Ильхам Алиев посетил Гянджу
30 января 2022 г. 15:24
Генсек ВТО: Азербайджан является хорошей моделью в сфере таможни
ФотоГенсек ВТО: Азербайджан является хорошей моделью в сфере таможни
29 января 2022 г. 20:17
В Азербайджане в прошлом году совершено 11 тыс. экономических преступлений
В Азербайджане в прошлом году совершено 11 тыс. экономических преступлений
29 января 2022 г. 14:38
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
29 января 2022 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi