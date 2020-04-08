Началось перечисление пенсий по некоторым районам Баку

Во избежание скопления граждан перед банкоматами в условиях особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19 в Азербайджане изменены графики выплат трудовых пенсий, социальных пособий, стипендий и компенсационных выплат, а также адресной государственной социальной помощи.

Как сообщает Report, с сегодняшнего дня начинается выплата пенсий по Сумгайыту и Абшеронскому району, а также Сабаильскому, Ясамальскому, Бинагадинскому, Насиминскому и Гарадагскому районам Баку.

Пенсии по Низаминскому, Наримановскому и Хатаинскому районам Баку будут выплачены 9 апреля, по Хазарскому, Пираллахинскому, Сабунчинскому и Сураханскому районам - 10 апреля, по другим районам республики, а также лицам воинского или специального звания -15 апреля.

В период особого карантинного режима выплаты пособий, стипендий и компенсаций будут производиться 20 и 21 апреля, а выплата адресной социальной помощи - 28 апреля.