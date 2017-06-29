Начальник отделения полиции отремонтировал дом гражданки

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Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Начальник Шахдагского отделения полиции Гусарского районного отделения полиции решил проблему оставшейся без крова семьи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается о проведении в сгоревшем доме ремонтных работ. В ближайшие дни семья Османовых будет жить в отремонтированном доме.

Отметим, что 21 июня в доме жительницы гусарского села Аниг Гызбаджи Османовой начался пожар. В результате вмешательства сельчан, хозяйка и трое ее малолетних внуков были спасены. Несмотря на локализацию огня, дом Гызбаджи Османовой сильно пострадал и стал непригоден для жилья. Сельчане обратились за помощью в Шахдагское отделение полиции Гусарского районного отделения полиции. Встретившись с гражданами, начальник отделения, майор полиции Сабухи Рустамов учел их просьбу и обещал помочь с ремонтом дома Гызбаджи Османовой.