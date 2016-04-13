Начальник: Бакинский фуникулер пока будет действовать бесплатно

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "Уже 4 года бакинский фуникулер действует бесплатно".

Об этом Report сообщил начальник Управления фуникулера Тофиг Исмаилов.

Время перехода фуникулера к платным услугам пока неизвестно.

Т.Исмаилов напомнил, что после установки на фуникулере новой системы он действует бесплатно: "С того времени проходит 4 года. Я не знаю, когда фуникулер будет действовать на платной основе. Информацией по этому поводу я не располагаю".

Напомним, что до установки новой системы билет на фуникулер стоил 20 гяпик.

Отметим, что фуникулер действует уже 45 лет.