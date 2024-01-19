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На заседании коллегии Минтруда обсуждены итоги работы в сфере занятости и соцзащиты за 2023 год

На заседании коллегии Минтруда обсуждены итоги работы в сфере занятости и соцзащиты за 2023 год iə sahələrində qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub
Социальная защита
19 января 2024 г. 15:52
На заседании коллегии Минтруда обсуждены итоги работы в сфере занятости и соцзащиты за 2023 год

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялось заседание коллегии, на котором обсудили итоги проделанной работы в сфере труда, занятости и социальной защиты за 2023 год.

Об этом сообщили Report в министерстве.

Благодаря реализации пакета социальных реформ в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева в прошлом году удалось добиться роста размеров социальных выплат населению, заявил на заседании министр Сахиль Бабаев.

На заседании коллегии ведомства было отмечено, что в прошлом году на пенсионные выплаты было направлено 5,7 млрд манатов. Выплаты пособий коснулись 491 тыс. человек, президентской пенсии - 378 тыс. человек. Среднемесячная сумма адресной государственной социальной помощи на семью составила 487 манатов.

Коллегия министерства решила увеличить на 20% (сроком на три года) расходы на подготовку каждого абитуриента в профессиональных учебных заведениях, ответственных за организацию процесса профессиональной подготовки кадров на освобожденных от оккупации территориях.

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