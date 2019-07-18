На должность начальника Госслужбы инспекции труда Азербайджана произведено временное назначение

На должность начальника Государственной службы инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана произведено временное назначение.

По полученным Report сведениям, исполнение обязанностей начальника службы временно поручено заместителю начальника структуры Фуаду Гейдарову.

Отметим, что несколько дней назад начальник Государственной службы инспекции труда Эльман Джафаров был освобожден от занимаемой должности. Он был уволен по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.