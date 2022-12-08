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На погашение задолженностей семей шехидов и инвалидов направлено свыше 6 млн манат

На погашение задолженностей семей шехидов и инвалидов направлено свыше 6 млн манат На погашение потребительских кредитов и других долговых обязательств членов семей шехидов и инвалидов войны на сегодняшний день потрачено 6 млн 772,4 тысячи маната.
Социальная защита
8 декабря 2022 г. 12:49
На погашение задолженностей семей шехидов и инвалидов направлено свыше 6 млн манат

На погашение потребительских кредитов и других долговых обязательств членов семей шехидов и инвалидов войны на сегодняшний день потрачено 6 млн 772,4 тысячи маната.

Как сообщает Report, об этом заявил глава фонда YAŞAT, ветеран Эльвин Гусейнов, выступая на пресс-конференции, посвященной деятельности фонда за 2 года.

Он отметил, что в общей сложности удовлетворено 2 198 обращений, в том числе 896 обращений членов семей шехидов, 3 обращения членов семей пропавших без вести и 1 299 обращений раненых: "По инициативе фонда погашены задолженности на сумму 126 392.73 маната".

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Версия на азербайджанском языке Şəhid ailələrinin və əlillərin kredit və borclarının ödənilməsi üçün xərclənən vəsait açıqlanıb 

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