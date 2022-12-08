На погашение задолженностей семей шехидов и инвалидов направлено свыше 6 млн манат

На погашение потребительских кредитов и других долговых обязательств членов семей шехидов и инвалидов войны на сегодняшний день потрачено 6 млн 772,4 тысячи маната.

На погашение потребительских кредитов и других долговых обязательств членов семей шехидов и инвалидов войны на сегодняшний день потрачено 6 млн 772,4 тысячи маната.

Как сообщает Report, об этом заявил глава фонда YAŞAT, ветеран Эльвин Гусейнов, выступая на пресс-конференции, посвященной деятельности фонда за 2 года.

Он отметил, что в общей сложности удовлетворено 2 198 обращений, в том числе 896 обращений членов семей шехидов, 3 обращения членов семей пропавших без вести и 1 299 обращений раненых: "По инициативе фонда погашены задолженности на сумму 126 392.73 маната".