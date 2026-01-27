На освобожденных территориях Азербайджана трудоустроены более 8 тыс. человек
Социальная защита
- 27 января, 2026
- 12:16
На территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации, по состоянию на сегодняшний день трудоустроены более 8 тысяч человек.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства занятости Хасиль Аббасов на пресс-конференции по итогам 2025 года.
По его словам, в 2025 году работу получили 2 847 граждан, еще 154 человека были привлечены к программе самозанятости.
"58% занятых работают в государственном секторе, 42% - в частном. В рамках программы самозанятости государственную поддержку для создания собственного бизнеса уже получили 705 человек, работы по программе самозанятости с еще 266 лицами продолжаются", - заявил Аббасов.
