    Социальная защита
    • 27 января, 2026
    • 12:16
    На освобожденных территориях Азербайджана трудоустроены более 8 тыс. человек

    На территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации, по состоянию на сегодняшний день трудоустроены более 8 тысяч человек.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства занятости Хасиль Аббасов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    По его словам, в 2025 году работу получили 2 847 граждан, еще 154 человека были привлечены к программе самозанятости.

    "58% занятых работают в государственном секторе, 42% - в частном. В рамках программы самозанятости государственную поддержку для создания собственного бизнеса уже получили 705 человек, работы по программе самозанятости с еще 266 лицами продолжаются", - заявил Аббасов.

    Лента новостей