    На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые семейные предприятия

    Социальная защита
    • 24 ноября, 2025
    • 15:46
    На освобожденных территориях Азербайджана созданы новые малые семейные предприятия

    На освобожденных территориях Азербайджана в рамках программы самозанятости созданы малые семейные предприятия для очередной группы местных жителей.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдама, Государственное агентство занятости Азербайджана предоставило жителям четырех районов – Агдамского, Агдеринского, Физулинского и Кяльбаджарского - средства в рамках целевых программ по развитию малого бизнеса. Среди направлений поддержки - "Малый швейный цех", "Женский салон красоты", "Полиграфические услуги" и "Услуги комби-мастера и сантехника".

    Благодаря предоставленным активам семьи создали малый бизнес в указанных сферах.

    Отметим, что на сегодняшний день более 600 жителей, вернувшихся в родные места по программе "Великое возвращение", создали собственные малые семейные предприятия при поддержке программы самозанятости.

