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    На осенней сессии Милли Меджлиса на обсуждение вынесут законопроект, ограничивающий использование табачных изделий

    Проект уже готов© Report

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В повестку пленарного заседания осенней сессии парламента включат законопроекты "Об ограничении использования табачных изделий" и "О туризме".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике заявил председатель комитета Хады Раджабли.

    По его словам, можно сказать, что законопроект "Об ограничении использования табачных изделий" уже готов.

    Х.Раджабли отметил о проведении серьезной работы для вынесения на пленарное заседание во втором чтении законопроекта "О туризме": "Проект отправлен в правительство и будет включен в повестку пленарного заседания в октябре". 

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