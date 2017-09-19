На осенней сессии Милли Меджлиса на обсуждение вынесут законопроект, ограничивающий использование табачных изделий

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В повестку пленарного заседания осенней сессии парламента включат законопроекты "Об ограничении использования табачных изделий" и "О туризме".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике заявил председатель комитета Хады Раджабли.

По его словам, можно сказать, что законопроект "Об ограничении использования табачных изделий" уже готов.

Х.Раджабли отметил о проведении серьезной работы для вынесения на пленарное заседание во втором чтении законопроекта "О туризме": "Проект отправлен в правительство и будет включен в повестку пленарного заседания в октябре".