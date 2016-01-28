​На обсуждение парламента повторно вынесут спорный законопроект

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Утвержден план законодательных работ для весенней сессии парламентского комитета по вопросам здравоохранения.

Как сообщает Report, план работ был обсужден на прошедшем 28 января заседании комитета.

Выступивший председатель комитета Ахлиман Амирасланов сказал, что в ходе предстоящей 1 февраля сессии рассмотрят два новых законопроекта.

По его словам, одним из них является стоящий на протяжении долгого времени на повестке и вызвавший немало споров законопроект "О репродуктивном здоровье": "Проект был нами пересмотрен, и мы провели широкие обсуждения. После определенных изменений законопроект был согласован с соответствующими структурами. Думаю, что нам удастся вынести его на пленарное заседание, так как данный законопроект ждут уже давно. Даже готов окончательный вариант проекта.

Вторым документом является законопроект "О психологической помощи". В настоящее время над ним работают. Хочу отметить, что финансовых затрат на данный проект почти не будет, так как в различных структурах подобные специальности имеются".