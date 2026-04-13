На дороге Зыхский круг – Аэропорт снижен скоростной режим
- 13 апреля, 2026
- 21:06
На трассе Зыхский круг – Аэропорт из-за дождливой погоды снижен скоростной режим.
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.
Согласно информации, в связи с осадками в Баку скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг-Аэропорт снижен на 20 км/час. Кроме того, на информационных табло отображен знак "скользкая дорога".
"Призываем водителей соблюдать установленный скоростной режим", - отметили в Центре.
