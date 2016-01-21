На днях начнется выдача помощи нефтяникам, пострадавшим в ходе аварии в месторождении "Гюнешли"

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ На днях начнется выдача помощи нефтяникам, пострадавшим в ходе аварии в 10-м блоке месторождения "Гюнешли".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Низамеддин Гулиев.

По его словам, SOCAR завершил работы по документированию относительно оказания единовременной материальной помощи нефтяникам, пострадавшим во время аварии 4 декабря, и на днях начнется выдача этой помощи: "Эта помощь будет распространяться и на Б.Алекберова. На счет обязательных страхований компанией Pasha-Hayat Sigorta, в соответствии со страховым законодательством, эти суммы должны быть рассчитаны в отдельности для каждого больного, на основании выданных больницей итоговых документов. Поэтому мы должны ждать выписки Б.Алекберова из больницы. Но хочу отметить, что это будет весомая сумма".

Бахтияр Алекберов, работающий оператором на платформе, во время пожара 4 декабря получил тяжелые ожоговые раны. Спасенный оператор в настоящее время продолжает лечение в ожоговом центре хирургической клиники имени Азиза Алиева.

Главврач ожогового центра Шохрат Мамедов сообщил Report о том, что нынешнее состояние больного удовлетворительное: "Обследование и лечение больного продолжаются. Состояние удовлетворительное".

Нефтяник Бахтияр Алекберов в заявлении Report отметил, что в настоящее время чувствует себя хорошо и состояние здоровья нормализуется: "Кожу от живота до колен пересадили на руки и ноги. Все операции прошли успешно. Ноги выздоровели, а раны на голове зажили на 90 процентов. Осталась только рука, надеюсь, что она заживет в течение 15-20 дней".

Б.Алекберов подчеркнул, что доволен созданными в больнице условиями: "После того, как меня доставили сюда, в течение 5 дней меня ни на минуту не оставляли одного. В тот период мое состояние было крайне тяжелым. Даже вызвали врача из другой больницы. Лечение проводилось на высоком уровне. Меня посетили министр Огтай Ширалиев, омбудсмен Эльмира Сулейманова, представители руководства SOCAR, начальник отдела главного офиса компании по контроля над организацией медицинской службы работникам Фуад Ализаде, заместитель начальника НГДУ "28 мая" по социальным вопросам Матлаб Гараев и другие руководящие лица. В то же время, во время визита министра здравоохранения я попросил о том, чтобы за мной ухаживала моя жена, так как она является медсестрой. И он выполнил мою просьбу.

Интересуются моими лекарствами. В больнице все на очень высоком уровне. Главврач Шохрат Мамедов сам находит и приносит труднодоступные лекарства".

Нефтяник сказал, что не он, а его жена имеет некоторые претензии: "Моя жена хочет, чтобы мне всего лишь оказывали моральную поддержку".

Коснувшись вопроса зарплаты, нефтяник добавил, что по этому вопросу он высказал свое мнение Фуаду Ализаде: "Нам выдается больничный бюллетень. За этот период зарплата бывает меньше. В моей семье никто не работает и всех содержу я. Поэтому я попросил, чтобы мою зарплату по мере возможности выдали полностью. Фуад Ализаде сказал мне, что все обговорено с руководством и этот вопрос будет решен".

Нефтяник Бахтияр Алекберов, работающий оператором на 10-й платформе месторождения "Гюнешли, вспоминает аварию 4 декабря: "В тот момент я находился на платформе, осматривал скважины. Внезапно взорвался газопровод. Хорошо, что я не находился совсем близко к скважине. Огонь поднялся высоко, я обжегся из-за высокой температуры, а не от огня. Во время взрыва меня отбросило примерно на 5 м. После этого я хотел подняться, однако не смог. Я не чувствовал своих рук, кожа сошла. Одним словом, я спасся чудом".