МВФ: До 2024 года население Азербайджана будет расти более чем на 1% в год

Население Азербайджана в этом году может вырасти на 1,2%, достигнув 10,222 млн человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Международного валютного фонда.
Как отмечается, в 2022 году численность населения страны должна составить 10,345 млн, а в 2023 году – 10,469 млн человек. Средние темпы роста в течение этих двух лет прогнозируются на уровне 1,2%.
За отчетный период уровень безработицы незначительно снизится. Так, в этом году данный показатель составит 5,8%, в 2022 году – 5,7%, в 2023 году – 5,6%.
По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-июле 2021 года население страны выросло на 4,9% в годовом выражении, составив 10 139,2 тыс. человек. В прошлом году рост составил 0,6%, до 10 123,4 тыс. человек.