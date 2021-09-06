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МВФ: До 2024 года население Азербайджана будет расти более чем на 1% в год

МВФ: До 2024 года население Азербайджана будет расти более чем на 1% в год Население Азербайджана в этом году может вырасти на 1,2%, достигнув 10,222 млн человек
Социальная защита
6 сентября 2021 г. 19:48
МВФ: До 2024 года население Азербайджана будет расти более чем на 1% в год

Население Азербайджана в этом году может вырасти на 1,2%, достигнув 10,222 млн человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Как отмечается, в 2022 году численность населения страны должна составить 10,345 млн, а в 2023 году – 10,469 млн человек. Средние темпы роста в течение этих двух лет прогнозируются на уровне 1,2%.

За отчетный период уровень безработицы незначительно снизится. Так, в этом году данный показатель составит 5,8%, в 2022 году – 5,7%, в 2023 году – 5,6%.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-июле 2021 года население страны выросло на 4,9% в годовом выражении, составив 10 139,2 тыс. человек. В прошлом году рост составил 0,6%, до 10 123,4 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке İMF: "Azərbaycan əhalisi 2024-cü ilədək hər il 1 %-dən çox artacaq"

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