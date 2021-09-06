МВФ: До 2024 года население Азербайджана будет расти более чем на 1% в год

МВФ: До 2024 года население Азербайджана будет расти более чем на 1% в год

Население Азербайджана в этом году может вырасти на 1,2%, достигнув 10,222 млн человек

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