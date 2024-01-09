Мустафа Аббасбейли: В прошлом году в программу самозанятости были вовлечены свыше 17 тыс. человек

В прошлом году в программу самозанятости были вовлечены 17 362 человека.

В прошлом году в программу самозанятости были вовлечены 17 362 человека.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге председатель правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли.

По его словам, в программу самозанятости в основном вовлечены женщины (5 610 человек), члены семей шехидов (339 человек), бывшие вынужденные переселенцы (1 246 человек), а также получатели адресной государственной социальной помощи (74 человека), освобожденные из мест лишения свободы (312 человек), молодежь (2 973 человека).