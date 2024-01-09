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Мустафа Аббасбейли: В прошлом году в программу самозанятости были вовлечены свыше 17 тыс. человек

Мустафа Аббасбейли: В прошлом году в программу самозанятости были вовлечены свыше 17 тыс. человек В прошлом году в программу самозанятости были вовлечены 17 362 человека.
Социальная защита
9 января 2024 г. 12:03
Мустафа Аббасбейли: В прошлом году в программу самозанятости были вовлечены свыше 17 тыс. человек

В прошлом году в программу самозанятости были вовлечены 17 362 человека.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге председатель правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли.

По его словам, в программу самозанятости в основном вовлечены женщины (5 610 человек), члены семей шехидов (339 человек), бывшие вынужденные переселенцы (1 246 человек), а также получатели адресной государственной социальной помощи (74 человека), освобожденные из мест лишения свободы (312 человек), молодежь (2 973 человека).

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Версия на английском языке Over 17,000 people involved in self-employment program in Azerbaijan last year
Версия на азербайджанском языке Mustafa Abbasbəyli: "Ötən il 17 362 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb olunub"

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