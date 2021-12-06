Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат

В следующем году зарплаты вырастут в среднем на 40-50%, пенсии - на 40-45 манатов.

В следующем году зарплаты вырастут в среднем на 40-50%, пенсии - на 40-45 манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, в 2022 году пенсии для некоторых категорий граждан, социальные пособия и стипендии увеличатся почти в два раза, поскольку на фоне повышения необходимо предпринять шаги по защите социального благосостояния: "В ходе обсуждения бюджета в Милли Меджлисе было отмечено, что в первой половине следующего года рост цен может полностью прекратиться. Если в этом году инфляция в среднем составляла 8-10%, то в следующем году она может снизиться до 3-4%, а это значит, что доходы превысят расходы".