О нас
Report Georgia
Аудио новости

Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат

Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат В следующем году зарплаты вырастут в среднем на 40-50%, пенсии - на 40-45 манатов.
Социальная защита
6 декабря 2021 г. 12:45
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
0 : 00
0 : 00

В следующем году зарплаты вырастут в среднем на 40-50%, пенсии - на 40-45 манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, в 2022 году пенсии для некоторых категорий граждан, социальные пособия и стипендии увеличатся почти в два раза, поскольку на фоне повышения необходимо предпринять шаги по защите социального благосостояния: "В ходе обсуждения бюджета в Милли Меджлисе было отмечено, что в первой половине следующего года рост цен может полностью прекратиться. Если в этом году инфляция в среднем составляла 8-10%, то в следующем году она может снизиться до 3-4%, а это значит, что доходы превысят расходы".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Next year's rise in salaries, pensions and allowances disclosed
Версия на азербайджанском языке Gələn il maaş, pensiya və təqaüdlərin nə qədər artacağı məlum olub

Другие новости из категории

Социальные выплаты семьям шехидов Гарахейбат будут установлены в этом месяце
Социальные выплаты семьям шехидов "Гарахейбат" будут установлены в этом месяце
3 декабря 2021 г. 21:19
ПРООН уделяет внимание развитию профобразования в Азербайджане
ПРООН уделяет внимание развитию профобразования в Азербайджане
1 декабря 2021 г. 14:02
Обнародовано число осужденных, освобожденных в Баку в соответствии с актом об амнистии 
Обнародовано число осужденных, освобожденных в Баку в соответствии с актом об амнистии 
1 декабря 2021 г. 12:16
В этом году 164 гази предоставлены современные электронные протезы
В этом году 164 гази предоставлены современные электронные протезы
30 ноября 2021 г. 14:08
В Азербайджане готовятся национальные стандарты по охране труда
В Азербайджане готовятся национальные стандарты по охране труда
30 ноября 2021 г. 14:05
Увеличение соцвыплат охватит более 2 млн человек
Увеличение соцвыплат охватит более 2 млн человек
30 ноября 2021 г. 13:50
Посол США: Пандемия коронавируса привела к росту гендерного насилия
Посол США: Пандемия коронавируса привела к росту гендерного насилия
29 ноября 2021 г. 11:27
Бахар Мурадова: Насилие в отношении женщин чаще встречается в районах Центрального Арана
Бахар Мурадова: Насилие в отношении женщин чаще встречается в районах Центрального Арана
29 ноября 2021 г. 11:18
Ильхам Алиев: Уровень бедности в Азербайджане сократился с 49 до 6 процентов
Ильхам Алиев: Уровень бедности в Азербайджане сократился с 49 до 6 процентов
28 ноября 2021 г. 13:59
Создается социальное учреждение для обеспечения работой матерей-одиночек
Создается социальное учреждение для обеспечения работой матерей-одиночек
27 ноября 2021 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi