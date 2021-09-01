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МОТ: Бедным странам необходимо $80 млрд для охвата населения соцстрахованием

МОТ: Бедным странам необходимо $80 млрд для охвата населения соцстрахованием Для полного охвата населения базовым социальным страхованием странам с низкими доходами необходимо ежегодно инвестировать в эту сферу 77,9 млрд долларов США
Социальная защита
1 сентября 2021 г. 22:49
МОТ: Бедным странам необходимо $80 млрд для охвата населения соцстрахованием

Для полного охвата населения базовым социальным страхованием странам с низкими доходами необходимо ежегодно инвестировать в эту сферу 77,9 млрд долларов США, что составляет примерно 15,9% от ВВП этих государств.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

Государствам со средними доходами необходимо вкладывать 362,9 млрд (5,1% ВВП), а странам с высокими доходами - 750,8 млрд долларов США (3,1% ВВП).

Согласно докладу, свыше 4 млрд людей в мире не охвачены мерами социального страхования в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В Европе и Центральной Азии социальным страхованием охвачены 84% жителей, что является самым высоким показателем в мире. В Америке этот показатель составляет 64,3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 44%, в арабских странах - 40%, а в Африке - 17%.

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