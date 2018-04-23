Молодой министр: Во всех направлениях деятельности министерства будет полностью обеспечена прозрачность

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Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Назначенный на должность министра труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев выразил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву признательность за оказанное высокое доверие.

Как сообщает Report, новый министр подчеркнул, что поставленные главой государства задачи в области труда и социальной защиты будут обеспечены на должном уровне.

С.Бабаев заявил, что во всех областях деятельности министерства обеспечат полную прозрачность, административные процедуры и нормативно-правовая база будут усовершенствованы в соответствии с передовой международной практикой. По словам министра, в деятельности министерства будут придерживаться системного подхода и принципов социальной справедливости.