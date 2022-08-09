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Мобильная служба "ASAN xidmət" оказала услуги гражданам в Зангилане

Мобильная служба "ASAN xidmət" оказала услуги гражданам в Зангилане 9 августа мобильная служба "ASAN xidmət" оказала услуги гражданам в селе Агалы Зангиланского района Азербайджана.
Социальная защита
9 августа 2022 г. 12:39
Мобильная служба ASAN xidmət оказала услуги гражданам в Зангилане

9 августа мобильная служба "ASAN xidmət" оказала услуги гражданам в селе Агалы Зангиланского района Азербайджана.

Как сообщает Report, гражданам были оказаны услуги по выдаче и замене удостоверений личности, общегражданских паспортов, замене водительских прав, выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.

4 августа в селе Агалы Зангиланского района заработал Центр государственных услуг.

Жители села могут воспользоваться госуслугами, обратившись в окно обслуживания "ASAN xidmət", действующее в Центре.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəyyar ASAN xidmət Zəngilanda vətəndaşlara xidmət göstərib 

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