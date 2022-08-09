Мобильная служба "ASAN xidmət" оказала услуги гражданам в Зангилане

9 августа мобильная служба "ASAN xidmət" оказала услуги гражданам в селе Агалы Зангиланского района Азербайджана.

9 августа мобильная служба "ASAN xidmət" оказала услуги гражданам в селе Агалы Зангиланского района Азербайджана.

Как сообщает Report, гражданам были оказаны услуги по выдаче и замене удостоверений личности, общегражданских паспортов, замене водительских прав, выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.

4 августа в селе Агалы Зангиланского района заработал Центр государственных услуг.

Жители села могут воспользоваться госуслугами, обратившись в окно обслуживания "ASAN xidmət", действующее в Центре.