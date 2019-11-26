Минтруда и соцзащиты высказалось по вопросу восстановления детских пособий

"В настоящее время семьи получают 14 видов социальных пособий в связи с детьми. На это в течение года выделяется 494 млн манатов, что охватывает 585 тыс. детей".

Как сообщает Report, об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

По его словам, только за этот год адресная социальная помощь охватила 160 тыс. детей: "Президент Азербайджана во время последних обсуждений подчеркнул, что государственные средства должны использоваться эффективно, адресно. Детские деньги не полностью отвечают принципу адресности".