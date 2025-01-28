Минтруда: В следующем месяце пенсии будут повышены

В рамках нового пакета социальных реформ с начала 2025 года в следующем месяце все пенсии будут выплачиваться в повышенном размере.

В рамках нового пакета социальных реформ с начала 2025 года в следующем месяце все пенсии будут выплачиваться в повышенном размере.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на очередном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что повышение будет происходить по двум направлениям. То есть будет обеспечена как индексация пенсий с начала года, так и повышение пенсий ниже 320 манатов до этой суммы с 1 февраля.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что повышение пенсий является одним из важных направлений социальных реформ, проводимых по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Отмечено, что с 2018 года реализован уже 5-й пакет социальных реформ, в результате которых минимальная пенсия увеличилась в 3 раза, средняя месячная пенсия - в 2,4 раза, а годовые средства на пенсионные выплаты увеличились в два раза и достигли 7 млрд 210 млн 530 тыс. манатов на 2025 год.