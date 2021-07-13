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Минтруда: В этом году более 21 тыс. лиц назначена инвалидность

Минтруда: В этом году более 21 тыс. лиц назначена инвалидность Государственное агентство по медико-социальной экспертизе и реабилитации при Министерстве труда и социальной защите населения Азербайджана продолжает работы по определению и назначению инвалидности.
Социальная защита
13 июля 2021 г. 11:03
Минтруда: В этом году более 21 тыс. лиц назначена инвалидность

Государственное агентство по медико-социальной экспертизе и реабилитации при Министерстве труда и социальной защите населения Азербайджана продолжает работы по определению и назначению инвалидности.

Как сообщили Report в Минтруда, за 6 месяцев года Агентство в целом назначило инвалидность 21 525 людям.

Из них 7 018 инвалидность назначена впервые, 14 507 – повторно. Количество назначений на 68% больше, чем в аналогичный период 2020 года.

Этим лицам назначены соответствующие социальные выплаты по инвалидности.

Оценка инвалидности осуществляется без контакта между гражданином и чиновником (экспертов), через подсистему "Инвалидность" на основе данных направлений, введенных в электронную систему медучреждения.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 21 mindən çox şəxsə əlillik təyinatı aparılıb

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