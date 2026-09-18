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    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир

    Социальная защита
    • 18 сентября, 2026
    • 11:33
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир

    Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана накануне 20 сентября – Дня государственного суверенитета - предоставило еще 36 квартир семьям шехидов и инвалидам войны.

    Как сообщает Report, квартиры расположены в новом жилом комплексе в поселке Говсан.

    На церемонии вручения документов на квартиры, состоявшейся в 4-м центре DOST в Баку, выступил заместитель министра труда и соцзащиты населения Рашад Мустафаев.

    Он подчеркнул, что после Отечественной войны программа предоставления жилья семьям погибших и инвалидам войны расширена в 5 раз: в послевоенный период им предоставлено более 7300 квартир, а в целом за прошедший период – более 16 000 квартир.

    В этот период пособия и пенсии семьям шехидов и инвалидам войны также увеличены в среднем более чем в 2 раза.

    На церемонии отмечено, что государство ведет последовательную работу по трудоустройству и предоставлению реабилитационных услуг гражданам указанной категории.

    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир
    Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 36 квартир

    Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана Семьи шехидов Социальная защита Социальная поддержка
    Фото
    Şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə daha 36 mənzil verilib

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