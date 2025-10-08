Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 100 квартир
- 08 октября, 2025
- 11:56
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило еще 100 квартир семьям шехидов и инвалидам войны.
Как сообщает Report, квартиры расположены в новом жилом комплексе в поселке Говсан.
На церемонии вручения ключей выступил заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли.
Он сообщил, что после 44-дневной Отечественной войны по распоряжению главы государства программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны была расширена в 5 раз.
По словам Насирли, в послевоенный период лицам этой категории предоставлено 6 900, а всего за прошедший период - до 16 000 квартир и частных домов.
Замминистра добавил, что с 1 января текущего года всем находящимся в очереди инвалидам войны были предоставлены автомобили:
"В послевоенный период инвалидам войны и приравненным к ним лицам было предоставлено 567, а всего за прошедший период - 7 800 автомобилей".