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Минтруда: Около 10,9 тыс. людей с инвалидностью трудоустроены в прошлом году

Минтруда: Около 10,9 тыс. людей с инвалидностью трудоустроены в прошлом году За последний год в Азербайджане около 13 тысяч людей с инвалидностью были вовлечены в мероприятия по обеспечению занятости.
Социальная защита
23 января 2025 г. 11:58
Минтруда: Около 10,9 тыс. людей с инвалидностью трудоустроены в прошлом году

За последний год в Азербайджане около 13 тысяч людей с инвалидностью были вовлечены в мероприятия по обеспечению занятости.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Подведомственное министерству Государственное агентство занятости обеспечило 10,9 тысяч человек подходящей работой.

Кроме того, в прошлом году 1,5 тысячи лиц с инвалидностью были привлечены к программе самозанятости. В рамках программы они получили товары и материалы для создания собственных малых хозяйств.

В то же время за последний год агентство привлекло около 500 человек с инвалидностью к профессиональной подготовке по востребованным на рынке труда специальностям.

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Версия на азербайджанском языке Son bir ildə əlilliyi olan 13 minə yaxın şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib

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