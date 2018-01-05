Минтруда: Нет необходимости в создании отдельного аппарата Фонда страхования от безработицы в Азербайджане

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ "Нет необходимости в создании отдельного аппарата Фонда страхования от безработицы".

Об этом в ответ на запрос Report заявил завотделом по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Эльман Бабаев.

Он отметил, что в предусмотренном в законе "О страховании от безработицы" порядке функцию учета, подсчета и сбора страховой суммы, выплачиваемой страховщику страхуемым и страхующим осуществляет Государственный фонд социальной защиты при министерстве, а расходами собранных средств занимается Государственная служба занятости.

Представитель министерства отметил, что в связи с этим нет необходимости в создании аппарата Фонда страхования от безработицы как отдельной структуры.

Отметим, что Фонд страхования от безработицы приступил к работе в этом году. Расходы и доходы Фонда в 2018 году составят 89,04 млн. манатов каждый.