Минтруда назвало зарплату привлеченных на общественные работы

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "На программу Центра работы DOST при Агентстве устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при министерстве труда и социальной защиты населения, и направленную на привлечение безработных граждан к оплачиваемому труду, выделено 80 млн манатов".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей в министерстве труда и социальной защиты населения пресс-конференции сказал директор Центра работы DOST указанного агентства Ниязи Рагимов.

По его словам, в рамках реализуемой для обеспечения занятости программы предусматривается предоставить работу 30 000 лицам: "Половина этой работы уже осуществлена".

Директор центра отметил, что фонд заработной платы работников для общественных работ предусмотрен в размере 203 манатов: "Общественные работы занимают полдня или же определенную часть дня. Иногда работа бывает в отдельные дни недели. В большинстве случаев общественные работы не требуют специальности, однако, в некоторых случаях наличие специальности бывает обязательно".