Минтруда Азербайджана сообщило, кому полагается единовременная выплата

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"Предусмотренная для безработных единовременная выплата (190 манатов) будет также выдаваться трудоспособным детям в семье, являющимся фактически безработными и не получающим никаких социальных выплат".

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Так, если в семье и муж и жена безработные, социальная выплата будет осуществлена одному из них, а также другим членам семьи (сын или дочь), если они безработные и не получают социальных выплат.

Единовременная выплата охватит как зарегистрировавшихся в качестве безработных до 1 апреля 2020 года, так и тех, кто зарегистрировался в период особого карантинного режима. Обращение достаточно подать один раз.

Кроме того, возможность получения единовременной выплаты получают лица с просроченным удостоверением личности.

Для обращения в режиме онлайн следует посетить без регистрации раздел "онлайн обращение" на портале министерства e-sosial.az и встать на учет. Обращение осуществляется с указанием номеров удостоверения личности и FİN в разделе "Направление", где можно встать на учет как ищущий работу или безработный, а также сняться с учета.

Лица без интернета могут обратиться по телефону в соответствующие районные центры занятости.