    Минтруда: Азербайджан усилил контроль за трудовыми отношениями и расширил возможности занятости

    • 28 апреля, 2026
    Минтруда: Азербайджан усилил контроль за трудовыми отношениями и расширил возможности занятости

    В Азербайджане за последние годы значительно расширились возможности трудоустройства, а также усилился контроль за трудовыми отношениями.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Заур Алиев на конференции, посвященной Всемирному дню охраны труда.

    По его словам, реализуемые под руководством президента Ильхам Алиев последовательные социальные реформы в последние годы охватили и сферу трудовых отношений. Он отметил рост числа трудовых договоров и активную цифровизацию данной сферы.

    Замминистра подчеркнул, что подсистема "Труд и занятость" играет важную роль не только благодаря своим функциональным преимуществам, но и в обеспечении гибкого и эффективного контроля за трудовыми отношениями. Он также сообщил о расширении профилактических мер в области охраны труда и развитии международного сотрудничества в этой сфере.

    "Проводимые в Азербайджане реформы в сфере трудовых отношений получают положительную оценку в Международной организации труда. Азербайджан ратифицировал 60 конвенций и один протокол организации, что делает страну одной из лидеров в пространстве СНГ по числу принятых документов МОТ", - отметил он.

    Кроме того, по словам замминистра, в освобожденных от оккупации территориях продолжаются масштабные восстановительные работы. В этих условиях особое внимание уделяется обеспечению безопасного труда.

    Заур Алиев Министерство труда и социальной защиты населения
    Nazir müavini: Azərbaycanda məşğulluq imkanları genişlənib
    Deputy minister: Azerbaijan strengthens labor oversight, expands jobs

    Последние новости

    17:27

    Вучич: Любое заявление толкает нефтяные цены вверх, лучше бы никто ничего не говорил

    Другие страны
    17:26

    ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в Азербайджане

    Энергетика
    17:25

    Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культуры

    Внутренняя политика
    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    Лента новостей