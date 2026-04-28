Минтруда: Азербайджан усилил контроль за трудовыми отношениями и расширил возможности занятости

В Азербайджане за последние годы значительно расширились возможности трудоустройства, а также усилился контроль за трудовыми отношениями.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Заур Алиев на конференции, посвященной Всемирному дню охраны труда.

По его словам, реализуемые под руководством президента Ильхам Алиев последовательные социальные реформы в последние годы охватили и сферу трудовых отношений. Он отметил рост числа трудовых договоров и активную цифровизацию данной сферы.

Замминистра подчеркнул, что подсистема "Труд и занятость" играет важную роль не только благодаря своим функциональным преимуществам, но и в обеспечении гибкого и эффективного контроля за трудовыми отношениями. Он также сообщил о расширении профилактических мер в области охраны труда и развитии международного сотрудничества в этой сфере.

"Проводимые в Азербайджане реформы в сфере трудовых отношений получают положительную оценку в Международной организации труда. Азербайджан ратифицировал 60 конвенций и один протокол организации, что делает страну одной из лидеров в пространстве СНГ по числу принятых документов МОТ", - отметил он.

Кроме того, по словам замминистра, в освобожденных от оккупации территориях продолжаются масштабные восстановительные работы. В этих условиях особое внимание уделяется обеспечению безопасного труда.