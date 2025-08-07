Минтруда: 30 украинских детей посетили "Габаланд" и озеро Нохургёль

По инициативе Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации для 30 украинских детей, привезенных в Азербайджан и вовлеченных в реабилитационные мероприятия, организованы экскурсии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что дети посетили развлекательный центр "Габаланд" и озеро Нохургёль, ознакомились с природой Габалы.

В течение реабилитационного периода для украинских детей будут организованы поездки и в другие регионы страны.