Минтруд обнародовал число получающих ежемесячное социальное пособие

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Министерство труда и социальной защиты населения в настоящий момент выплачивает ежемесячное социальное пособие 419,9 тыс. лицам.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, согласно закону "О социальных пособиях", пособия выдаются по инвалидности, возрасту и потере кормильца.

Кроме того, в соответствии с законодательством, этим видом соцобеспечения обеспечиваются дети с ограниченными возможностями здоровья, каждый ребенок многодетной матери, у которой более 5 детей, ветераны войны.

Инвалидам войны и семьям шехидов, инвалидам Чернобыля I и II группы, детям военнослужащих срочной службы, детям до года в малоимущих семьях, получающим адресную государственную соцпомощь, и другим предусмотренным в законодательстве лицам также ежемесячно выдается социальное пособие.

Кроме того, единовременным пособием обеспечиваются семьи за рождение ребенка, освобожденные от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях, нуждающиеся в медицинской и социальной помощи. Также предусмотрены единовременные выплаты на похороны, лицам, ставшим инвалидами в результате радиационной аварии раз в год выплачивается пособие.

За 9 месяцев 2018 года министерство выдало единовременное пособие 69,8 тыс. лицам.