Министр юстиции примет граждан

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Министр юстиции Фикрет Мамедов примет граждан 22 января в Кюрдямирском районе. Как сообщает Report, на приеме будут рассмотрены вопросы, касающиеся судебной деятельности, от жителей Кюрдямирского, Уджарского, Зардабского и Агсуинского районов.

Прием начнется в 11:00 в Центре Гейдара Алиева в г.Кюрдямире.

Граждане могут записаться на прием в региональном отделе юстиции Гёйчая (по адресу: г.Гёйчай, ул.Низами, 111, телефон для связи: (02027) 4-30-41, (050) 383-89-92), также по телефонам министерства юстиции 510-10-01 (внутренний 2104), 055-925-37-41 или же по электронному адресу contact@justice.gov.az, а также в Центре Гейдара Алиева в г.Кюрдямире.

В то же время, для удобства граждан на портале электронных услуг министерства юстиции (www.exidmet.justice.gov.az) ведется онлайн-запись на прием.