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    Министр выдал семье национального героя комбайн на льготных условиях

    Другим фермерам эти комбайны выдаются при первоначальном взносе 40 процентов

    Физули. 11 марта. REPORT.AZ/ Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов во время встречи с гражданами в Агджабединском районе выдал жительнице поселка Гайыдыш Физулинского района, матери национального героя Хуршуд Бабаевой современный комбайн на льготных условиях. 

    Как сообщает Report, стоимость комбайна, выданного при первоначальном взносе 10 процентов, колеблется в пределах 90-100 тыс. манатов.

    Другим фермерам эти комбайны выдаются при первоначальном взносе 40 процентов.

    Отметим, что Х.Бабаева является матерью национального героя Азербайджана Сеймура Мамедова, погибшего в боях в Карабахе. 

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