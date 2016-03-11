Министр выдал семье национального героя комбайн на льготных условиях

Физули. 11 марта. REPORT.AZ/ Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов во время встречи с гражданами в Агджабединском районе выдал жительнице поселка Гайыдыш Физулинского района, матери национального героя Хуршуд Бабаевой современный комбайн на льготных условиях.

Как сообщает Report, стоимость комбайна, выданного при первоначальном взносе 10 процентов, колеблется в пределах 90-100 тыс. манатов.

Другим фермерам эти комбайны выдаются при первоначальном взносе 40 процентов.

Отметим, что Х.Бабаева является матерью национального героя Азербайджана Сеймура Мамедова, погибшего в боях в Карабахе.