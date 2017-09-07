Министр: В последнее время в Азербайджане выросло количество работающих без регистрации

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан в последние годы из-за высоких показателей развития стоит в одном ряду с лидирующими странами мира. В стране наблюдается уровень безработицы 5%. Это большое достижение".

Как сообщает Report, об этом на проходящей в Баку конференции "Формальная занятость, как условие реализации социальных прав" заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Министр подчеркнул, что в обеспечении занятости особую роль играет самозанятость: "В последние годы в структуре занятости населения произошли изменения. Согласно статистике на конец 2016 года, работающие по трудовому контракту составляют 32% занятого населения. В последние годы на рынке труда выросло количество работающих без регистрации. Самозанятость в Азербайджане, как и во многих странах мира, к сожалению, в большинстве случаев остается вне регистрации. Их регистрация - большая проблема. Сейчас мы работаем над этим".